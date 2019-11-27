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Kars'ta Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 18:16 | Son Güncelleme

Vali Türker Öksüz: - "Ülkemiz, yüzyıllar boyunca savaşlarla iç ve dış sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Bu aziz millet tarih boyunca zalime karşı, emperyalizme karşı her zaman mücadele vermiştir"

Kars'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda, Kıbrıs gazileri için "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim töreni düzenlendi.

Vali Türker Öksüz, törende yaptığı konuşmada, ödülleri onur ve mutluluk duyarak takdim ettiklerini belirterek, kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, değerli gazilere böyle bir jestte bulunmasını önemli ve takdire değer bulduklarını dile getirdi.

Önemli bir coğrafyada yaşandığına dikkati çeken Öksüz, "Ülkemiz, yüzyıllar boyunca savaşlarla iç ve dış sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Bu aziz millet tarih boyunca zalime karşı, emperyalizme karşı her zaman mücadele vermiştir. Bu mücadele, bugün de devam etmektedir. Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta milli mücadele verdik, mücadelemiz 15 Temmuz ile devam etti, ardından Afrin'de Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı'yla devam etti." diye konuştu.

Öksüz, Kıbrıs şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Kıbrıs'ın sıkıntılarını yaşadınız, zorluklarına göğüs gerdiniz. Bu manada yaptıklarınız takdire değerdir." ifadesini kullandı.

Gazilik mertebesine ulaşmanın gerçekten çok değerli olduğunu vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"Milli olarak prestijli ve dini olarak da bir karşılığı olduğunu biliyoruz. Allah yaptığınız bu hayrı kabul etsin. Biz toprağımıza her türlü şekilde sahip çıkmak zorundayız. 1974 yılında sizlerin oraya giderek sahip çıktığınız gibi şu anda da sahip çıkılmak zorunda. Toprağımıza sahip çıkma mücadelemiz, bu şekilde dünya durdukça devam edecektir çünkü bizler için vatan, millet, bayrak, bağımsızlık her şeydir. Milletimiz adına verdiğiniz bu mücadeleden dolayı sizleri tekrar tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından 20 gaziye, Milli Mücadele Madalyası takdim edildi.

Törene, 14 . Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fuat Güney, bazı il protokolü ile gaziler katıldı.

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