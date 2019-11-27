Kars'ta Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

Kars'ta 20 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda, Kıbrıs gazileri için "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim töreni düzenlendi.

Vali Türker Öksüz, törende yaptığı konuşmada, ödülleri onur ve mutluluk duyarak takdim ettiklerini belirterek, kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, değerli gazilere böyle bir jestte bulunmasını önemli ve takdire değer bulduklarını dile getirdi.

Önemli bir coğrafyada yaşandığına dikkati çeken Öksüz, "Ülkemiz, yüzyıllar boyunca savaşlarla iç ve dış sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Bu aziz millet tarih boyunca zalime karşı, emperyalizme karşı her zaman mücadele vermiştir. Bu mücadele, bugün de devam etmektedir. Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta milli mücadele verdik, mücadelemiz 15 Temmuz ile devam etti, ardından Afrin'de Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı'yla devam etti." diye konuştu.

Öksüz, Kıbrıs şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Kıbrıs'ın sıkıntılarını yaşadınız, zorluklarına göğüs gerdiniz. Bu manada yaptıklarınız takdire değerdir." ifadesini kullandı.