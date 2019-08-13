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Kars’ta korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

Kars’ta sabah saatlerinde bir eve ait depoda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Kars’ta sabah saatlerinde bir eve ait depoda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ve polis araçlarının siren sesiyle mahalleli sokağa döküldü.
Olay, Kars Merkez Yeni Mahalle SGK Yolu’nda meydana geldi. Bir vatandaşa ait depo da bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, bölgeden vatandaşları uzaklaştırarak itfaiyenin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerine mahalleli de yardımcı oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında bir giyim mağazasının deposu olduğu öğrenilen depo da maddi hasar meydana geldi. Yangın, etrafta bulunan evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.
Sabah saatlerinde çıkan ve mahalleliyi sokağa döken yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın

Kars’ta korkutan yangın
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