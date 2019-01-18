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Kars'ta köy okulundaki çocuklar badmintonla tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 12:15 | Son Güncelleme

KARS'ın Akyaka İlçesine bağlı sınır köyü Boyuntaş'taki çocuklar badminton sporuyla tanıştı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ın Akyaka İlçesine bağlı sınır köyü Boyuntaş'taki çocuklar badminton sporuyla tanıştı. Çocuklar, okul bahçesinde ilk oyunlarını oynadı. Türkiye Badminton Federasyonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür' projesi kapsamında Kars'ın Akyaka ilçesinin Ermenistan sınırındaki Boyuntaş Köyü Ortaokulu öğrencileri, badminton sporuyla tanıştı. Badminton Kars Temsilciliği'nden köye giden ekipler, okul bahçesini oyun alanına çevirerek öncelikle çocuklara yeni spor dalını tanıttı. Badminton için gerekli olan malzemeleri anlatan ekipler, daha sonra oyunun nasıl oynandığını tarif etti. Yeni tanıştıkları oyunla ilgili bilgileri ilgiyle izleyen çocuklar daha sonra ellerine aldıkları raketlerle badminton oynamanın keyfini yaşadı. Badminton İl Temsilcisi Pınar Yağmur Toprak, "Türkiye Badminton Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 'Orada Bir Köy Var Uzakta, O Köy Bizim Köyümüzdür' projesi kapsamında Boyuntaş Ortaokulu'na geldik. Çocuklarımıza ilk defa, hiç görmemiş oldukları badminton sporunu tanıtmak ve onlara bu sporu sevdirmeyi amaçladık" dedi.

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