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Kars'ta köyde havale geçiren Emirhan için ekipler seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 20:38 | Son Güncelleme

KARS'ta, yolu kar nedeniyle kapalı olan merkeze bağlı Borluk köyünde havale geçiren 3 yaşındaki Emirhan Ersoy için İl Özel İdare ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Kars'ta köyde havale geçiren Emirhan için ekipler seferber oldu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta, yolu kar nedeniyle kapalı olan merkeze bağlı Borluk köyünde havale geçiren 3 yaşındaki Emirhan Ersoy için İl Özel İdare ve sağlık ekipleri seferber oldu. Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Borluk köyünde oturan Ayşe-Serkan Ersoy çiftinin en küçük çocukları Emirhan rahatsızlandı. Bunun üzerine çift, yolların kardan kapalı olması nedeniyle jandarmadan yardım istedi. Jandarma, durumu sağlık ve özel idare ekiplerine bildirildi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapalı olan köy yolunun açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Yolun açılmasıyla köye ulaşıldı ve Emirhan’a ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ardından da minik Emirhan, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye yetiştirilen Emirhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Baba Serkan Ersoy, "Oğlum bir anda rahatsızlandı. Ateşi çıktı, havale geçiriyor diye korkumuzdan durumu sağlık ekiplerine bildirdik. Yollar da kapalı olduğu için ambulansa haber verdik. Yolu açtılar ambulans geldi. Devletimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Kars'ta köyde havale geçiren Emirhan için ekipler seferber olduKars'ta köyde havale geçiren Emirhan için ekipler seferber olduKars'ta köyde havale geçiren Emirhan için ekipler seferber olduKars'ta köyde havale geçiren Emirhan için ekipler seferber oldu

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