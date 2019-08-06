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Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:02 | Son Güncelleme

Kars’ta tarımla uğraşan köylüler, 30 derece sıcaklığın altında hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkarmak için patos vuruyor.Kars’ta çiftçiler, güneşli ve sıcak hava da arpa ve buğday hasadı için sabahın erken saatlerinde işe koyulup, işleri yetiştirebilmek için günün en sıcak saatinde bile hummalı bir şekilde çalışıyor.

Kars’ta tarımla uğraşan köylüler, 30 derece sıcaklığın altında hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkarmak için patos vuruyor.
Kars’ta çiftçiler, güneşli ve sıcak hava da arpa ve buğday hasadı için sabahın erken saatlerinde işe koyulup, işleri yetiştirebilmek için günün en sıcak saatinde bile hummalı bir şekilde çalışıyor. Bir taraftan ürününü toplayan köylüler, diğer taraftan da topladığı arpa ve buğdayını traktörün arkasına bağladığı patosa atarak, saman, ve arpasını ayırıyor.
55 yıldır çiftçilik yaptığını ifade eden İsmail Çelik, “Ben 75 yaşındayım. 55 senedir çiftçilik yapıyorum. Bizim memleket yağmura bağlıdır. Bir de mazot pahalıdır. Olmuyor, yani kurtarmıyor. Digor tarafından kuraklık var. Buralarda normal, çiftçilik baba mesleğidir. Hayvancılık yaptın mı? Yapacaksın. Bu memlekette hayvancılık üzerinedir. Hayvancılık yapmasan ne yapacaksın. Fabrika yok, iş yeri yok. Ben babamdan aldım, gençlerde bende aldı devam ediyor”
İsmail Çelik, sıcak havadan çalışmanın zor olduğuna dikkat çekerek, “Biraz zor, ama yapacağız” diyerek güneş altında çalışmaya devam etti.
Kardeşiyle birlikte patos vuran Deniz Çelik, “Zor oluyor ama işimiz bu, ekini patosa vuruyoruz. Hayvanlara saman çıkarıyoruz. Buğdayımızı çıkarıyoruz” diye konuştu.
Sıcak havaya aldırış etmeden tarlalarında çalışan köylüler, topladıkları mahsullerini patos vurarak hayvanların kışlık yiyeceği olan saman yapıyor.
Kars’ta bu yıl havaların kurak geçmesinden dolayı mahsullerinin beklentilerinin altında olduğunu belirten köylüler, elde ettikleri mahsullerin tarlada kalmaması için sıcak havaya rağmen akşam saatlerine kadar çalışıyor.

Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor
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