HABER

Kars'ta köylülerin domuz sürüsü ve ayı korkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

KARS'a bağlı Ataköy yakınlarında sürü halinde dolaşan yaban domuzları ve ayılar, köylüleri tedirgin etti.

Kars'ta köylülerin domuz sürüsü ve ayı korkusu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'a bağlı Ataköy yakınlarında sürü halinde dolaşan yaban domuzları ve ayılar, köylüleri tedirgin etti. Hayvanları meraya götürmeye korktuklarını söyleyen muhtar Hamza Yükselen, "Yetkililerin bu konuyu çözmesi lazım, insanlara ve hayvanlara zarar verebilirler" dedi.
Kent merkezine 13 kilometre mesafedeki 400 nüfuslu Ataköy'de, meraya hayvan otlatmaya giden çobanlar, farklı zamanlarda sayıları 20'ye yaklaşan yaban domuzu sürüsü ile birlikte dolaşan 3- 4 ayı gördü. Vatandaşlar, domuz sürüsünü, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Domuz ve ayı korkusu nedeniyle çobanlar hayvanlarını meraya çıkarmamaya başladı. Bölgelerinde ilk kez domuz sürüsü ve ayı gördüklerini ifade eden köylüler, yetkililerden sorunlarına çözüm bulmasını istedi. Ataköy Muhtarı Hamza Yükselen, "Köyümüz yakınlarında 3-4 tane ayı ve 19 tane de domuz var, yaklaşık 4-5 gündür bölgedeler. Yetkililerin bu konuyu çözmesi lazım, insanlara ve hayvanlara zarar verebilirler" dedi.
Eski muhtar Ensar İlgar ise, "4- 5 gündür bu ayı ve domuzlar nedeni ile çocuklar dışarı çıkamıyor. Köy sakinleri korkuyorlar, yetkililerden bu durumun bir çaresini bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Köy sakinlerinden Nail Şanlı da, "Bu yıl ilk kez yaban hayvanları görüldü. Ayıları yaklaşık 10 gün önce çobanlarımız gördü. Domuzlar ise bizim köy ile Azat Köyü arasında görüldü. Köyün alt tarafında tarlalarımıza zarar veriyor, sonra dereye iniyorlar. Bunlar yabani domuz, renkleri kahve renginden, sesler çıkartarak sürü halinde geçiyorlar. Çocuklarımız buzağıları otlatmaya gitmiyor bu yüzden, gördükleri sürüler nedeniyle korkuyorlar" şeklinde konuştu.
Köylüler, yetkilerden köylerini istila eden domuz sürüsü ve ayılara karşı tedbir alınmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Kars'ta köylülerin domuz sürüsü ve ayı korkusuKars'ta köylülerin domuz sürüsü ve ayı korkusuKars'ta köylülerin domuz sürüsü ve ayı korkusuKars'ta köylülerin domuz sürüsü ve ayı korkusu

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Çobanlardan kendilerine kız verilmemesini eleştiren valiye teşekkürÇobanlardan kendilerine kız verilmemesini eleştiren valiye teşekkür
İnegöl'de şeftali hasadı başladıİnegöl'de şeftali hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Son dakika! Kandil'e hava harekatı

Kandil'e hava harekatı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama: Müdahale edeceğiz

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Süper Loto sonuçları 27 Haziran: 2. Devir ile büyük ikramiye 4 milyon TL’yi geçti!

Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.