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Kars'ta lise öğrencisinin ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:17 | Son Güncelleme

Selim ilçesindeki olaya ilişkin gözaltına alınan genç kızın annesi ve 2 ağabeyi serbest bırakıldı

Kars'ın Selim ilçesinde, silahla vurulan lise öğrencisi genç kızın evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne ve iki ağabeyi serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Mollamustafa köyünde, Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Sultan U'nun dün evinde (16) silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan genç kızın annesi Aslı U. ile ağabeyleri Cafer ve Musa U'nun İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve genç kızın yaşamına son verdiğini savunan anne ile 2 oğlu, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Mollamustafa köyü sakinleri dün lise öğrencisi Sultan U'nun evde silahla vurulduğu yönünde jandarma ve sağlık ekiplerine ihbara bulunmuştu. Ekiplerce yapılan incelemede Sultan U'nun öldüğü belirlenmişti. Olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evin bitişiğindeki garajda bulununca genç kızın annesi Aslı U, ağabeyleri Cafer ve Musa U. gözaltına alınmıştı.

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