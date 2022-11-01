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Kars’ta mahalleler modern yollara kavuştu

01.11.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta uzun yıllar ihmal edilen ara mahalle ve sokaklar modern yollara kavuştu. Kars Valisi Türker Öksüz’ün belediye kayyum atanmasının ardından son kentte yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları vatandaşları memnun ederken, uzun yıllar toz, toprak ve çamurdan yürümekte zorluk çekilen cadde ve sokaklar yerini sıcak asfalt yollara bıraktı.

Kars’ta mahalleler modern yollara kavuştu

Kars’ta göreve başladığı günden itibaren hayata geçirdiği projelerle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, hayata geçirdiği vatandaş odaklı belediye hizmetleriyle kenttin çehresini değiştirdi.

Uzun yıllardan beri el vurulmayan alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanamayan mahaller tek tek modern yol ve kaldırımlara kavuşurken, vatandaşlar da yapılan hizmetlere sahip çıkıyor. Uzun yıllar çamurlu yollarda yürüdüğünü ifade eden vatandaşlar, “Örnek Mahallesi sakini olarak uzun yıllar tozlu, çamurlu yollarda yürüdük. Her dönem belediye yollarımızı yapacak diye bekledik. Mahallemize 15 yıl aradan sonra kayyumla hizmet geldi. Yollarımız yapıldı, kaldırımlarımız yapıldı. Kocaman bir Millet Bahçemiz var, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, Allah valimizden razı olsun. Bu kış kara çamura batmadan evlerimize gideceğiz” dediler.

“HİZMET KAYYUMLA GELDİ”

Her dönem bizlere vaatlerle geldiler, ‘yolunuzu, alt yapınızı yapacağız’ diyerek oy isteyenlerin Örnek Mahallesi’ne hiçbir şey yapmadıklarını belirten vatandaşlar, “Mahallemize hizmet gelmesi için kayyum mu atanmalıydı. Bu zamana kadar neden seçtiğimiz belediye başkanları yollarımızı yapmadı. Demek ki kayyum gelmeliymiş, kayyumla birlikte hizmet gördük. Yollarımız, kaldırımlarımız, alt yapı sorunlarımız hepsi kayyumla çözüldü, kayyum geldi, hizmet geldi, 15 yıl sonra mahalle sakinleri olarak hizmet gördük” diye duygularını dile getirdiler.

Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı’nca Örnek Mahallesi’nde BSK asfalt yol, kaldırım, refüj ve yol çizgi çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Uzun yıllardan beri yol ve kaldırıma hasret kalan mahalle, orta kaldırım ve yol çizgileri tamamlanarak modern yollarla çehresi değişti. Belediyenin yol çalışmalarının kar yağana kadar devam edeceği öğrenildi.

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