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Kars'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 22:07 | Son Güncelleme

Kars'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ateşyen yolunda, Volkan Bal idaresindeki 36 KC 018 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kürşat Nuray'ın kullandığı 36 KC 346 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Nuray ile motosikletin arkasındaki Sinan Bayşar yaralandı.

Kürşat Nuray ve Toprakkale Mahalle Muhtarı olduğu öğrenilen Sinan Bayşar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Kağızman Devlet Hastanesinde ilk tedavilerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
2 yaralı Kağızman Kaza

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