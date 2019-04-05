Kars'ta muhtarlık kavgası: 5 yaralı

Kars'ta muhtarlık seçimi yüzünden çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki muhtarlık seçiminin ardından 2 grup arasında muhtar adaylığı dolayısıyla tartışma yaşandı.
Tartışmadan 5 gün sonra il merkezindeki Faikbey Caddesi'nde bugün karşılaşan taraflar arasında çıkan sopalı kavgada A.H, D.B, Y.H, M.H. ve Ç.B. yaralandı.
Taraflar, olay yerine gelen polisler tarafından yatıştırıldı.
Kavgada yaralanan 5 kişi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışan bazı kişileri de gözaltına aldı.
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