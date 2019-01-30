Kars’ta öğlenden sonra okullara kar tatili

Kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı Kars’ta öğlenden sonra okullar tatil edildi.

Kars genelinde kar yağışı, tipi ve buzlanma, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle; okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim-öğretime öğlenden sonra ara verilecek.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizdeki olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmelerini teminen; ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır” denildi.



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