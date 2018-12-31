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Kars'ta okullar yarım gün tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:26 | Son Güncelleme

KARS'ta okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra tatil edildi.  Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime yarım gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmelerini teminen; ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir.

KARS, (DHA)- KARS'ta okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra tatil edildi.
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime yarım gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmelerini teminen; ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır" denildi.

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