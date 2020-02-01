Kars'ta organize suç örgütüne operasyon: 22 gözaltı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta, organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda, 'kasten öldürme', 'adam öldürmeye teşebbüs', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'tehdit', 'mala zarar verme', 'yağma' ve 'uyuşturucu ticareti' gibi suçlar işleyen suç örgütünü deşifre etti. Polis ekipleri tek tek kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik saat 03.00 sıralarında, kar yağışına rağmen operasyon düzenledi. Bülbül, Şehitler, Fevzi Çakmak ve Halitpaşa Mahalleleri'ndeki 20 eve eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 12 şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör, 118 fişek ve 47 dolu kartuş ile bir çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki sorguları devam ediyor.

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