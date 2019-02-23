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Kars'ta otobüste kaçak içki ele geçirildi; 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan Kars'a gelen yolcu otobüsünde yapılan aramada 194 şişe kaçak içki ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta otobüste kaçak içki ele geçirildi; 2 gözaltı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- İSTANBUL'dan Kars'a gelen yolcu otobüsünde yapılan aramada 194 şişe kaçak içki ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan otobüslerle kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin düzenlediği operasyonda plakası bilinmeyen yolcu otobüsünde yapılan aramada yabancı uyruklu 2 kişiye ait koliler ve çanta içerisinde 194 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ve 44 kullanıma hazır sahte bandrol ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

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Kars'ta otobüste kaçak içki ele geçirildi; 2 gözaltı

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