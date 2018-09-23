Kars'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alperen Karslı idaresindeki 36 SD 156 plakalı otomobil, Sarıkamış Devlet Hastanesi yakınlarında kaldırıma çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Tahsin Gök, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
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