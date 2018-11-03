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Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 16:54 | Son Güncelleme

Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kars'ta şarampole devrilip ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Necati Erkmen'in kullandığı 36 AAC 558 plakalı otomobil, Kars-Digor Karayolu Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ters dönen otomobildeki sürücünün yanı sıra Burak, Bedirhan ve Halil İbrahim Erkmen yaralandı.

Yoldan geçen diğer araçlardaki sürücülerin bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı.

Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kars Kaza

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