Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Necati Yıldırım'ın kullandığı 27 Z 3744 plakalı otomobil, Aydınalan ve Başkaya köylerini birbirine bağlayan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Sürücü Yıldırım, araçtaki Zeki (39), Bahar (29), Beritan (10) ve Kader Köse (14) ile Yurdagül Yontay (38) yaralandı.

Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

