HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kars’ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Kars’ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu.

Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Feci kazada 1’i kadın 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kars-Digor-Iğdır karayolunun Tekneli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücünün ismin öğrenilemeyen 61 LJ 591 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücü ile yanında bulunan kadın yaralandı.
Olay yerine trafik ve itfaiye ekipleri ve ambulans çağrıldı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. İlk tedavileri ambulansta yapılan yaralılar, daha sonra Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Canlı yayında saldırı anı!Canlı yayında saldırı anı!
iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar?iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar?
1/
En Çok Okunan Haberler
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Diğer Haberler
Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü vatandaşlara semt pazarı kısıtlaması
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Eve gelen 3 bin 944 liralık doğal gaz faturası şaşırttı
Faturayı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ermenistan Terter’de pamuk fabrikasını vurdu! NTV canlı yayınında panik anları
Canlı yayında saldırı anı!
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
Şanlıurfa’da ayakkabı fabrikasında çalışan işçiler yemekten zehirlendi
Şanlıurfa’da onlarca işçi yemekten zehirlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.