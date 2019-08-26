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Kars'ta otomobille süt toplama aracı çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Kars'ta otomobille süt toplama aracı çarpıştı: 2 yaralı

Kars'ta otomobille süt toplama aracının çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Ersin Bilgin idaresindeki 36 AZ 383 plakalı süt toplama aracı, Erzurum-Kars kara yolunun Cumhuriyet köyü kavşağında Ertürk Saldun'un kullandığı 76 DA 367 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen otomobilde sıkışan Oral ve Aşkın Samaras yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Araçtaki sütün yola dökülmesi nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, kara yolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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2 yaralı Kars Kaza

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