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Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

12.02.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Kars merkezli Kars ve Iğdır’da polis operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Kars merkezli Kars ve Iğdır’da polis operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP’li yöneticilerinin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP’li yöneticilerin de olduğu 6 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince sabah erken saatlerde Kars ve Iğdır’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda şüpheli 5 kişi adreslerinde gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İl dışında bulunan 1 kişiyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin Kars İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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