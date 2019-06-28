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Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

KARS'ta sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yapan, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devlet ile kurumların aşağılayan ve Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kars merkez, Kağızman, Digor ve Selim ilçelerinde 25 Haziran 2019 günü yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; cep telefonları, sim kartlar, hafıza kartları ve 2 ruhsatsız av tüfeği ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kırsal alanda giyilen ve leşker diye tabir edilen kıyafet ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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