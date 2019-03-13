Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Kars’ta PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 8 kişi ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan 1 kişi olmak üzere 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı faaliyetler ve yapılan çalışmalar kapsamında, Kars merkez ve Digor ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 8 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ikametgahlarında yakalanan 8 kişi gözaltına alınarak Jandarma Alay Komutanlığına getirildi. Şüpheli 8 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan C.A. jandarma ekiplerince Kars merkezde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması maksadıyla, Kars genelinde terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalara, demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edilecektir.” denildi.

