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Kars'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 21:47 | Son Güncelleme

Eş zamanlı operasyonda aralarında eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli ile HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in danışmanı Hayati Mehmetoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi yakalandı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli ile HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in danışmanı Hayati Mehmetoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK sözde demokratik özerklik uygulaması çerçevesinde vatandaşların adli makamlarla irtibatını kesip alternatif yargı örgütlenmesi oluşturmak amacıyla kurduğu sözde adalet komisyonu içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de bu karar üzerine kentteki çeşitli adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars il yöneticilerinden Cengiz Anlı, HDP Kars il yöneticilerinden Ekrem Savcı, eski HDP Kars il yöneticilerinden Cengiz Topbaşlı ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in danışmanı Hayati Mehmetoğlu yakalandı.

Gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürülen bu kişilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Şafak Özanli daha önce Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medyada terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı için İstanbul'da gözaltına alınıp "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmıştı.

Bir süre cezaevinde kalan Özanli daha sonra tahliye edilmişti.

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eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli Hayati Mehmetoğlu Kars KCK PKK

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