HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kars’ta polisi gören maske taktı

Kars’ta polisi gören maske taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Kars’ta polisi gören vatandaşlar maskelerini taktı ama ceza yemekten kurtulamadılar.Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Faikbey Caddesi üzerinde maske denetimi yaptı.

Kars’ta polisi gören vatandaşlar maskelerini taktı ama ceza yemekten kurtulamadılar.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Faikbey Caddesi üzerinde maske denetimi yaptı. Maskelerini çenelerinin altına takan vatandaşlar, polisi görünce maske taksa bile ceza yedi. Bazı vatandaşlar ise polisi gördükten sonra kaçmaya çalışsa da polis affetmedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs genelgesi kapsamında polis ekipleri maske denetimi yaptı. Faikbey Caddesi üzerinde yapılan denetimde çok sayıda vatandaş maske takmadıkları ve maskeyi çenelerinin altına takarak caddelerde yürüdükleri için cezai işleme tabi tutuldu.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından korona virüs salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlere uyulması amacıyla il genelinde bütün cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetim gerçekleştirdi. Vaka sayılarındaki artışlardan dolayı yapılan denetimlerde bu sefer polis affetmedi. Maskesiz gördüğü herkese ceza kesen polis, vatandaşları almaları gereken tedbirler hakkında da bilgilendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladıSokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar 2020?AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar 2020?
1/
En Çok Okunan Haberler
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Diğer Haberler
Futbolcunun oğlunu öldürme davasında adli tıp raporu belli oldu
Futbolcu oğlunu öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı
Oruç Reis'in kaptanı Cankat Uzşen ilk kez konuştu
Gözler Oruç Reis'in üstünde! Kaptanı ilk kez konuştu
Pendik’te alkollü sürücü caddeyi savaş alana çevirdi
Akılalmaz görüntü! Caddeyi savaş alana çevirdi
Validen maske ve sosyal mesafeyi unutan milli eğitim müdürüne uyarı
Valinin dikkatinden kaçmadı! Milli eğitim müdürüne uyarı
Mersin'de 27 işçi zehirlendi! Hastaneye kaldırıldılar
Mersin'de çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.