HABER

Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 22:43 | Son Güncelleme

Sarıkamış'ta aniden başlayan ve bir anda etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aniden başlayan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve doluya, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazı binaların bodrum katları ve kapalı araç park yerlerini su basarken esnaf, dükkanlarına su girmemesi için çaba sarf etti.

Yağış nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı vatandaşlar doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttü. Esnaf Ufuk Alkan bir süredir yağmur yağmadığını belirterek, "Şu anda dükkanlarımıza su girmesin diye mücadele ediyoruz. Bir taraftan da yağmur yağması çiftçilerimiz için iyi oldu." dedi.

Gök gürültülü yağışların hafta içinde etkili olacağı belirtildi.

Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor
Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikteki 500 yavru hindi yandıYıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikteki 500 yavru hindi yandı
Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladıYolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolu Sarıkamış yağmur

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan çiftlikteki 500 yavru hindi yandı

Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikteki 500 yavru hindi yandı

Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

Ankara'da Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

Günün en acı fotoğrafı!

İzmir'de baba vahşeti! Kızlarına kurşun yağdırdı

İzmir'de baba vahşeti! Kızlarına kurşun yağdırdı

Hakkari Yüksekova'da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit

Hakkari'de hain saldırı: 2 işçi şehit

Antalya'da bir kişi, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.