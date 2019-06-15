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Kars’ta sağanak yağmur etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 18:43 | Son Güncelleme

Kars’ta sağanak yağmur etkili oldu.

Kars’ta sağanak yağmur etkili oldu. Yağmurdan cadde ve sokaklar sular altında kalırken, dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise ıslandı.
Kars’ta yağmur aralıklarla etkili oluyor. Son günlerde özellikle akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Caddelerin sular altında kaldığı kentte, çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Caddeyi karşıdan karşıya atlayarak geçmek isteyen vatandaşlar ise renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu.
Kısa sürede caddelerin göle döndüğü kentte yüksek kesimleri dolu vurdu. Doludan ekili alanların zarar gördüğü öğrenildi.
Öte yandan, Kars’ta yağışlı havanın hafta sonu da devam edeceği bildirildi.

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