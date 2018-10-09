Kars'ta sahte belge ile yolculuk yapan 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta sahte belge ile yolculuk yaptıkları belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars-Erzurum Karayolu Karakurt mevkisinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında, arka arkaya seyir ettikleri için durumundan şüphelenilen 2'si taksi 3 otomobil durduruldu.
Araçlardaki incelemede, üzerilerinde sahte göçmen bilgi formu taşıdıkları anlaşılan 9'u Afganistan, 7'si Pakistan ve 1'i Bangladeşli 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu kişilerin yanı sıra araç sürücüleri S.Ç, Ö.F.K. ve C.A. gözaltına alındı.
Zanlılardan düzensiz göçmenlere, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri için 2 bin 869'ar lira, sürücülere de Trafik Kanunu'nu ihlal ettikleri için 3 bin 6'şar lira idari para cezası uygulandı.
Olayda kullanılan 2 taksi ve otomobil ise trafikten men edildi.
Düzensiz göçmenler ile sürücülerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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