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Kars'ta şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 19:08 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesinde derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı

Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.

İlçede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kozlu köyündeki dere taştı. Taşkın sonucu dere çevresindeki bazı evleri su bastı, eşyalar zarar gördü.

Kozlu köyü Muhtarı Burhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle derenin taştığını belirterek "Yağışlar ve sel riski devam ediyor. Yağışlar nedeniyle evlerimizde yatamaz olduk. Kendi imkanlarımızla köye gelen suyun yönünü değiştirmeye çalıştık ama başarılı olmadık. Her yağmur yağdığında sel gelecek diye köyümüz diken üstünde." dedi.

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