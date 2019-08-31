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Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

Kars’ta iki aile arasında "kan davası" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Cumhuriyet Caddesinde aralarında daha önce husumet olan Ş.T.

Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü

Kars’ta iki aile arasında "kan davası" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Caddesinde aralarında daha önce husumet olan Ş.T. ile H.K.,E.K. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada Ş.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın duyulmasının ardından ardından olay yerinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cadde trafiğe kapatılırken olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ş.T.’nin yakınları ve ailesi fenalık geçirirken bazıları hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, olaya karışan H.K. ile E.K. olayın ardından kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden 1 pompalı tüfek ile 1 kalaşnikof silah ele geçirildi.

Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü

Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü

Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü

Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü

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