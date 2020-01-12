HABER
  4. Kars’ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

Kars’ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 20:20 | Son Güncelleme

Kars’ta son günlerde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Kars’ta son günlerde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Kars’ta kar yeniden yüzünü gösterdi. Uzun süreden beri etkili olan Sibirya soğukları akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önüne biriken karları temizlerken, bazıları da cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çekti.

Öte yandan kar yağışı altında görüntülenen Kars Kalesi, Evliya Cami ve Havariler Kilisesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kar altında uçan kuşlar kameralara yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meral Akşener son anket sonucunu açıkladıMeral Akşener son anket sonucunu açıkladı
Bursa'da 700 paket kaçak sigara ele geçirildiBursa'da 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
Çöp konteynerinde bulunan cesedin parçaları kayıpÇöp konteynerinde bulunan cesedin parçaları kayıp
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi!

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi!

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyeti'nde flaş atamalar!

İstanbul Emniyeti'nde flaş atamalar!

Filipinler’de volkanik tsunami alarmı! Alarm seviyesi 4'e yükseldi, her an patlayabilir!

Alarm seviyesi 4'e yükseldi! Artık her an olabilir!

THY, Filipinler'deki yanardağ patlaması nedeniyle uçuşları iptal etti

THY'den 'uçuş iptali' açıklaması!

Mersin'de asker eğlencesinde silahla vurulan kadın hayatını kaybetti!

Asker eğlencesi kana bulandı!

Antalya'da 55 gündür aranan yaşlı adamın cesedi bulundu

55 gündür aranıyordu cesedi bulundu!

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık hafızasıyla şaşırtıyor!

Otizmli Yunus Emre hafızasıyla şaşırtıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.