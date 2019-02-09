Kars'ta su kanalına düşen kişi kurtarıldı

Kars'ta buzlu zeminde ayağı kayarak 5 metre yükseklikten su kanalına düşen kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Halit Paşa Mahallesi'ndeki Mert Aydın Parkı yakınlarında köprünün üzerinde karşıya geçmeye çalışan Cebrail Altun (45), ayağının buzlu zeminde kayması sonucu 5 metre yükseklikten su kanalına düştü.
Altun'un düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle kanala indi.
Halata bağlanan sedyeyle yukarı çekilen yaralı Altun, Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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