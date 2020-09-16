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Kars’ta su şebekesi patladı, evi su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 12:39 | Son Güncelleme

Kars’ta sabah saatlerinde patlayan su şebekesinden akan sular bir vatandaşın evine doldu.Kars merkez Sukapı Mahallesi’nde içme suyu şebekesi borusu patladı.

Kars’ta sabah saatlerinde patlayan su şebekesinden akan sular bir vatandaşın evine doldu.
Kars merkez Sukapı Mahallesi’nde içme suyu şebekesi borusu patladı. Ana şebeke borusunun patlamasıyla birlikte akan sular Adnan Yerli’nin evine doldu. Çocuklarıyla birlikte evdeki eşyalarını kurtarmaya çalışan Yerli’nin evi zarar gördü. Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, Su Arıtma Tesisleri görevlilerini arayarak Sukapı Mahallesi’nin suyunu kestirdi.
Sık sık aynı bölgede şebekede patlama olduğunu ifade eden Adnan Yerli, “Kırk defa söyledim, muhtara söyledim, belediyeye söyledim. Üsten istinat duvarı vurun, benim evimi su basıyor. Geçen yıl da su basmıştı. Geldi yaptılar, sabah kalktık suyun içerisinde kalmışız. Ben ne yapayım. Ne yapayım. Kış geliyor, bu ne zamana sökülecek, ne zamana yapılacak. Yetkililer bunun bir çaresine baksın. Bu böyle olmuyor. Kaç yıldır evimi su basıyor” dedi.
Yerli, zararının belediye tarafından karşılanmasını istedi.

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