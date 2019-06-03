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Kars’ta şüpheli çanta paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 16:25 | Son Güncelleme

Kars’ta okul girişine bırakılan şüpheli sırt çantası polisi alarma geçirdi.

Kars’ta okul girişine bırakılan şüpheli sırt çantası polisi alarma geçirdi. Caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatan polis, şüpheli sırt çantasını patlattı.
Olay Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Fevzi Paşa Ortaokulu giriş kapısına bırakılan sırt çantasını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis bölgeye güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’nde geniş güvenlik önlemleri alan polis, durumu bomba imha ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli sırt çantasının yanına gitti. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemenin ardından frekans karıştırıcı jammerler bölgeye sevk edilerek telefon ve telsizler devre dışı bırakıldı.
Daha sonra elindeki fünyeyi çantaya yerleştiren bomba imha uzmanı, sırt çantasını kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan sırt çantasının içerisinden ders kitapları çıktı. Bomba imha uzmanınca patlatılan şüpheli çanta, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemenin ardından bölgeden kaldırıldı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi ve Faikbey Caddesi, yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

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