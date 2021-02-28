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Kars’ta şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

28.02.2021 18:34 | Son Güncelleme:
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Kars’ta kaldırıma bırakılan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.

Kars’ta kaldırıma bırakılan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı. Patlatılan valizin içerisinde elbise çıktı.
Kars’ta sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Atatürk Caddesi’nde kaldırıma bırakılmış valizi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yolu trafiğe kapatırken, olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı cadde de vatandaşlar olmazken, polis sürekli anonsa yaparak vatandaşları balkondan ve evlerinin pencerelerinde uzaklaşmasını istedi.
Bölgeye gelen bomba imha uzmanı gerekli önlemleri aldıktan sonra valizin yanına yaklaşarak fünye yerleştirdi. Valiz daha sonra kontrollü olarak patlatıldı. Patlatılan valizin içerisinden erkek elbiseleri çıktı. Valizin kime ait olduğu ise araştırılıyor.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis Atatürk Caddesi’nin kapatılan kısmını yeniden trafiğe açtı.

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