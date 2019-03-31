Kars'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kars'ta taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Özçelik idaresindeki taksi, Kars-Kağızman kara yolu kırmızı köprü mevkisinde, Doğan Gül'ün kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nur Aras, Asiye Aras ve Lütfiye Gül yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Asiye Aras ve Lütfiye Gül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

