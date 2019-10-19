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Kars'ta tandırda kaz geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 09:36 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli kaz üretim merkezlerinden Kars'ta, kadınların unutulmaya yüz tutan ekmek tandırlarında pişirdiği kaz, damaklarda farklı bir tat bırakıyor.

Kars'ta tandırda kaz geleneği

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kaz üretim merkezlerinden Kars'ta, kadınların unutulmaya yüz tutan ekmek tandırlarında pişirdiği kaz, damaklarda farklı bir tat bırakıyor.
Arpaçay ilçesinin Küçükboğaz köyünde yaşayan kadınlar, akrabaları ve özel misafirleri için tandırlarda kaz eti pişiriyor. Yöresel tahıl ürünlerinden olan 'kavılca' eşliğinde kendi yağında pişirilen kaz, parçalar halinde tepsilere dizilerek misafirlere ikram ediliyor. Köylülerden Fatma Avcı, Kars kültüründe kazın önemli bir yere sahip olduğunu ve kış boyunca da tükettiklerini söyledi. Avcı, kaz etini iyice kızarması için teller eşliğinde tandıra sarkıttıklarını belirtti. Yaklaşık yarım saat tandırda kalan kazın altına yöresel ürün kavılca pilavı koyduklarını ifade eden Fatma Avcı, pilavın tamamen kazın yağında pişerek eşsiz bir tada dönüştüğünü söyledi. Fatma Avcı, “Kazlarımızı büyüdüğünde kesiyoruz. Sonra tandıra asıp pişiriyoruz. Haşlıyor, kızartıyoruz, suyunu da pilava akıtıyoruz. Misafirlerimize, akrabalarımıza pişiriyoruz. Bazen de il dışındaki akrabalarımıza gönderiyoruz. Organik, doğal bir beslenme oluyor. Ekmeğimiz tandır ekmeği, yoğurdumuz köy yoğurdu, yağımız, peynirimiz hepsi organik" dedi.

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