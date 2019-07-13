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Kars'ta teknik takibe alınan cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 19:29 | Son Güncelleme

Kars'ta teknik takibe alınan cezaevi firarisi yakalandı

Kars'ta, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan arama kararı bulunan cezaevi firarisi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Muğla Açık Cezaevinden firar eden O.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında, "Kasten adam öldürme", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Basit yaralama", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması"nın da aralarında bulunduğu 12 suçtan toplamda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Kars'ta gerçekleşen "silahla kasten yaralama" olayının da şüphelisi olan O.S, teknik takibe alındı.

Takip sonucu belirlenen adrese, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat Polisleri'nin desteğiyle operasyon düzenlendi.

Yakalanan O.S. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars operasyon

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