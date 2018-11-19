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Kars'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 el yapımı patlayıcı, 40 tüp, el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 el yapımı patlayıcı (EYP), 40 tüp, el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Çemçe kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 2 EYP, 40 tüp, 4 akü, el bombası, örgütsel dergiler, dikiş makinesi, şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kars terör operasyonu

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