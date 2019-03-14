Kars'ta terör operasyonu

Kars'ta, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, C.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan C.A, adliyeye sevk edildi.

C.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Bu arada Kars ve Digor'da, PKK/KCK terör örgütü üyesi oldukları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

