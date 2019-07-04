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Kars'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

Kağızman'da düzenlenen operasyonda aralarında muhtarların da olduğu 7 zanlı gözaltına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında muhtarların da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlı olduğu öne sürülen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Karar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında muhtarların da olduğu 7 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kars KCK PKK

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