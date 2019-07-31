HABER

Kars’ta terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Kars’ta terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan ve aralarında HDP Belediye Meclis Üyesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı ve HDP eski İl Başkanı ile Akyaka İlçe Başkanının da olduğu 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kars’ta terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kars’ta terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan ve aralarında HDP Belediye Meclis Üyesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı ve HDP eski İl Başkanı ile Akyaka İlçe Başkanının da olduğu 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilerin Kars Merkez, Kağızman, Selim, Digor, Akyaka ile Ankara ilinde tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda M.S., M.S.O., M.Ö., M.Ü., İ.A., O.T., S.G., Ü.Ç., T.Y., A.Y., G.K. ve N.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y., G.K. ve N.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam edecektir” denildi.

Kars’ta terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kars’ta terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kars’ta terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandıÖlüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğulduAkıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Falcao Galatasaray'a geliyor

Falcao Galatasaray'a geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Onlarca ölü var

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Onlarca ölü var

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.