HABER

Kars'ta terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

Kars'ta terör propagandasına gözaltı

Kars'ın Digor ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile Dağpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları belirlenen C.E. ile M.A'yı takibe aldı.

Ekipler, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla şüphelileri gözaltına aldı.

PARTNERVe görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...Ve görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...
Evden 8 kamyon çöp çıktı Evden 8 kamyon çöp çıktı 
'Duvar yazıları' ile tartışan kardeşler yeniden davalık oluyor'Duvar yazıları' ile tartışan kardeşler yeniden davalık oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars PKK/KCK/PYD/YPG ve YPS Propaganda Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.