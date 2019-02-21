Kars'ta tilkilerin yiyecek arayışı kameraya yansıdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tilkilerin karla kaplı tarlada yiyecek arayışı kameraya yansıdı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü kentin Sarıkamış ilçesinde, kış koşulları yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Kış şartlarında karınlarını doyurmakta güçlük çeken tilkilerin, karla kaplı tarlalarda yiyecek arayışı kameralarca kaydedildi. Bazı tilkilerin de vatandaşlar tarafından yol kenarına bırakılan ekmekleri yediği görüldü.

Öte yandan, ilçedeki esnaf, kuşlar için dükkanlarının önüne yem bıraktı.

Esnaf Salim Altay, soğuk havalarda yaban hayatına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini belirterek, "Bu sene kar çok yağdı. Biz de kuşlara buğday, arpa veriyoruz." dedi.

Bu arada, ilçede binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı, merkezde biriken kar kütlelerini ilçe dışına taşıdı.

