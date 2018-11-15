HABER

Kars'ta tipide mahsur kalan çoban kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 01:23 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle arazide mahsur kalan çoban yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Salıpınar köyünde ikamet eden Cemal Rençber, hayvanları otlatmak amacıyla dün sabah köyden ayrıldı.

Rençber, 286 koyun ve iki keçiyle Sarıçam Ormanları civarında akşama doğru aniden bastıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Köylüler, Rençber'den haber alamamaları üzerine durumu jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis görevlilerine bildirdi.

Çoban Cemal Rençber, ekipler tarafından yürütülen yaklaşık 9 saatlik arama çalışmaları sonucunda Sarıçam Ormanları Kızılçubuk Deresi mevkisinde bulundu.

Rençber, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayvanlar ise muhafaza altına alındı.

- "Göz gözü görmüyordu"

Cemal Rençber, yaptığı açıklamada, bölgede kar, sis ve soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Üşüdüğünü, hayvanlar nereye gittiyse kendisinin de oraya yöneldiğini belirten Rençber, "Göz gözü görmüyordu. Sonra bir yere geldim. Orada çadır ve kulübe vardı. Ben de kulübeye sığındım. Gece saatlerinde jandarma beni buldu ve hastaneye getirdi." diye konuştu.

Rençber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERŞok! Kimse farkında değildi ama...Şok! Kimse farkında değildi ama...
Ekipler onun için seferber oldu! Çadırın içerisinde...Ekipler onun için seferber oldu! Çadırın içerisinde...
Bursa kumaşından üretilen tasarımlar kısa filmle dünyaya tanıtılacakBursa kumaşından üretilen tasarımlar kısa filmle dünyaya tanıtılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis alarma geçti! Elindeki silahla etrafa korku saldı

Polis alarma geçti! Elindeki silahla etrafa korku saldı

Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Orhan Gencebay'dan çarpıcı açıklamalar: Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz

Orhan Gencebay'dan çarpıcı açıklamalar: Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.