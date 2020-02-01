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Kars’ta tipide mahsur kalan hasta kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Kars’ta yakınları tarafından hastaneye götürülürken, yolda tipide mahsur kalan hasta yetkililerce kurtarıldı.Kentte önceki gün başlayan ve gece sabaha kadar devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kars’ta yakınları tarafından hastaneye götürülürken, yolda tipide mahsur kalan hasta yetkililerce kurtarıldı.
Kentte önceki gün başlayan ve gece sabaha kadar devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Selim’e bağlı Hasköy’de KOAH hastası Ayhan Yıldırım, fenalaşınca yakınları traktörle hastaneye götürmek için yola çıktı. Bir süre ilerledikten sonra traktör kara saplanarak yolda mahsur kaldı. Durum jandarma, 112 ve İlk Özel İdaresi ekiplerine bildirildi. Ekipler mahsur kalan hastayı kurtarmak için seferber oldu.
Köye hareket eden 112 ekipleri kapalı yolda ilerleyemezken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye gelerek yolu ulaşıma açtı. Hasta Ayhan Yıldırım, traktörden alınarak ambulansa taşındı. İlk tedavi ambulansta yapılan Yıldırım, daha sonra hastaneye sevk edildi.

“Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı”
Kars’ta kar yağışı ve tipiden çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma aşılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar ve tipi kent merkezinde de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece sabaha kadar şehir içi yolları temizleyen belediye karla mücadele ekipleri, kaldırımların da karını temizlemeye devam ediyor. Sabah eken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar ise araçlarının üzerinde bulunan karları temizledi. Kar yağışı ve tipi özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor.
Kars-Iğdır-Digor kara yolu Borluk mevkisinde tipi araçlar sürücülerine zor anlar yaşatıyor. Kars-Ardahan-Susuz ve Kars Ardahan-Göle yolunda da tipi etkili oluyor. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri zincirsiz araçların bu güzergahları kullanmasına ise izin vermiyor. Kentte kar yağışı ve tipi aralıklarla devam ediyor.

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