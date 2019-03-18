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Kars'ta tipide mahsur kalanlar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:18 | Son Güncelleme

KARS'ta tipi nedeniyle kapanan Şirinköy - Türkmeşen grubu yolunda mahsur kalanlar, ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

KARS'ta tipi nedeniyle kapanan Şirinköy - Türkmeşen grubu yolunda mahsur kalanlar, ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucu kurtarıldı. Şatıroğlu Köyü'nde ise ateşli hastalığa yakalanan 1.5 yaşındaki Muhammed Emin Oğuz, yolun açılmasıyla ambulansla Kars Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün Kars, Ardahan, Ağrı il geneli ile Erzurum'un kuzey-kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve tipi beklendiğini duyurmasının ardından dün akşam saatlerinde Kars genelinde tipi etkisini gösterdi. Tipinin en çok etkili olduğu Dağpınar Beldesi ve civarında görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düştü. Beleye bağlı Şirinköy - Türkmeşen grubu yolunda bazı araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine İl Özel İdaresi Digor Şubesi ekipleri rotatif ve greyderle birlikte akşam saatlerinde yola çıktı. Saatler süren çalışmaların ardından araçlara ulaşıldı. Bir kamyonet ile içerisinde yolcuların bulunduğu minibüsün 6 saat önce kara saplandıkları öğrenildi. Araçların gidiş-dönüş istikametlerinin tamamen kapanmasıyla zor anlar yaşayan vatandaşlar kurtarıldı. İbrahim, Şefik, Hatun ve Mustafa Güneş, buz tutan araçlarının içinde donma tehlikesi geçirdiklerini söyledi. Hatun Güneş'in sık sık Artık öleceğiz diyerek ağladığını da anlatan Güneş ailesi, kurtarıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Kara saplanan iki araç greyder yardımıyla halatlarla çekilip kurtarıldı. Aile daha sonra Dağpınar'a gitti.
1.5 YAŞINDAKİ MUHAMMED EMİN OGUZ HASTANEYE GÖNDERİLDİ
Öte yandan, yine İl Özel İdaresi ekipleri 1.5 yaşındaki Muhammed Emin Oğuz için de sefer oldu. Tipinin geçit vermediği Şatıroğlu Köyü'nün kapalı yoluna giren rotatif ve greyder uzun süren çalışmalar sonucu ambulansla birlikte köye girerek hasta çocuğa ulaştı. Muhammed Emin Oğuz'u alarak geri dönen ambulans, yolun tipiden kapanması sebebiyle yine ilerleyemedi. Ambulansın önüne geçen ekipler yolu tekrar açtı. Dağpınar Beldesi'ne kadar kapanan yolun tamamı açılırken, minik Muhammed Kars Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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