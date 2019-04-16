Kars'ta trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kars-Erzurum kara yolu Karakurt mevkisindeki ilk kazada, Erzurum yönüne gitmekte olan Ali Gül (35) yönetimindeki 35 HA 2451 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Gül, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aynı yolun Karayolları Çeşmesi mevkisindeki diğer kazada ise Aydın Dengizo'nun kullandığı 35 BKD 759 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yan yattı.
Olayda, Aydın ile yanındaki oğlu Emre Dengizo yaralandı. Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan baba ve oğlunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ve polis ekipleri, bölgede etkili olan yağış nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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