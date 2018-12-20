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Kars'ta trafik kazaları: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 12:15 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde aynı yerde meydana gelen 2 trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı yerde meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kars-Sarıkamış Karayolu Bozat köyü mevkisinde Hüseyin Şahan yönetimindeki tahıl yüklü 06 BP 7954 plakalı kamyon şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Şahan ile araçtaki Murat Kılıç yaralandı.

Bozat köyü mevkisindeki bir başka kazada ise Maşallah Çelik idaresindeki 04 AC 603 plakalı kamyon yoldan çıkarak karla kaplı tarlaya devrildi.

Kamyon sürücüsü ile araçtaki Adem Çelik yaralandı.

Kazaları gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer, sürücüleri, bölgede etkisini sürdüren sis ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Kaza Sarıkamış trafik kazası

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