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Kars'ta trafik kazası: 1'i asker, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 01:12 | Son Güncelleme

Kars'ta trafik kazası: 1'i asker, 2 yaralı

Kars'ta, askerleri taşıyan sivil araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri asker, 2 kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Bulvarı'nda, A.A. idaresindeki 36 EF 875 plakalı otomobil, plakası belirtilmeyen askerleri taşıyan sivil araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü A.A. ile sivil araçta bulunan askerlerden E.K yaralandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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