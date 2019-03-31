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Kars’ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.Kaza; Kars-Kağızman Karayolu’nun 30’ıncu kilometresinde meydana geldi.

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza; Kars-Kağızman Karayolu’nun 30’ıncu kilometresinde meydana geldi. Kars’ta Kağızman istikametine seyir halindeki otomobil, karşı yönden gelen ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada ticari taksi şoförü hafif yaralanırken, diğer otomobilde bulunan 4 kişiden 2’si hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma, 112 ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden AFAD ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucunda sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kadın olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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